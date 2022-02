Il consiglio comunale di Giugliano questa mattina si è riunito nell’auditorium della scuola “Don Diana” di via Ripuaria a Varcaturo, la prima assise a porte aperte sul litorale. E’ stato approvato il piano per il completamento dell’impianto fognario a Licola, tra via San Nullo, via Grotta dell’Olmo e via Madonna del Pantano. Il progetto redatto dalla Sogesid Spa in qualità di stazione appaltante e soggetto attuatore degli interventi, rientra nel programma per la compensazioni ambientali del 2008. L’importante complessivo dell’investimento è di circa 6 milioni e mezzo di euro.

VIA LIBERA PER LE FOGNE A LICOLA

Gli importanti lavori si erano già bloccati negli anni scorsi ma dovrebbe essere arrivato il via libera definitivo con l’approvazione del piano particellare d’esproprio. Il sindaco Nicola Pirozzi parla di “giornata storico” sottolineando anche gli altri interventi in arrivo per via del mare, lido ex Nato ed un nuovo parco giochi da inaugurare a breve a Varcaturo. Soddisfatto anche il consigliere di minoranza Luigi Guarino. Assenta invece stamattina la parte di opposizione che fa riferimento all’ex sindaco Poziello.

