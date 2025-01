Blitz antidroga questa mattina all’esterno dell‘ITS di Giugliano, in via Marchesella. Le unità cinofile della Polizia di Stato hanno effettuato controlli a sorpresa nei pressi della scuola, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti tra i giovani. L’operazione ha visto l’impiego di cani addestrati per il rilevamento di sostanze illecite.

Giugliano, unità cinofile in azione: controllo antidroga all’esterno dell’ITS “Galvani”

Gli agenti si sono posizionati nei punti strategici all’esterno dell’edificio scolastico, monitorando con attenzione l’area frequentata dagli studenti durante l’orario di uscita. Al momento, non sono state rilasciate informazioni ufficiali sull’esito del controllo.