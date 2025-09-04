Giugliano è la città d’Italia con il più alto numero di richieste per la “Carta dedicata a te”. Secondo i dati diffusi dall’Inps, quest’anno saranno 6.073 le famiglie a ricevere il contributo statale, circa un migliaio in meno rispetto al 2024.

Giugliano, una famiglia su 7 con la social card: record di sussidi nella terza città della Campania

Il dato diventa ancora più significativo se rapportato al numero complessivo delle famiglie residenti, circa 46mila: significa che una famiglia su sette usufruirà del sostegno economico. In termini percentuali, si tratta del 13%, una quota nettamente superiore rispetto ad altre grandi città: a Milano si ferma all’1%, a Napoli al 7% e a Palermo al 6%.

Una fotografia che conferma l’alto tasso di povertà nella terza città della Campania, un fenomeno già evidente ai tempi del Reddito di cittadinanza e degli altri bonus statali, e che oggi mostra di non attenuarsi. Nella classifica nazionale, Napoli guida il numero di beneficiari, seguita da Roma, Palermo, Milano, Catania, Torino e poi Giugliano. A seguire compaiono Genova, Messina, Taranto, Reggio Calabria, Andria, Foggia, Barletta e Bologna.

Il contributo è destinato alle famiglie in difficoltà economica, con un ISEE inferiore ai 15mila euro, e serve per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Non è prevista alcuna domanda da parte dei cittadini: sono infatti i Comuni e l’Inps, incrociando i propri dati, a individuare i nuclei familiari che hanno diritto alla “Carta dedicata a te”.