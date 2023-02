15 febbraio 1566. Sarebbe oggi il compleanno di Giambattista Basile, l’inventore della fiaba nato a Giugliano. Diversi i documenti rinvenuti nella chiesa di San Nicola che raccontano delle origini giuglianesi di Basile.

Giugliano, un compleanno da “fiaba”: Giambattista Basile spegne 457 candeline

Certo è che morì a Giugliano dove fu governatore. Venne sepolto nella chiesa di Santa Sofia dove ancora oggi c’è una lapide al suo esterno. La produzione letteraria di Basile fu prolifera e molto variegata, ma è noto per aver ideato un modello narrativo, quello della fiaba. La sua opera più conosciuta e ancora oggi letta e studiata è “Lo cunto de li cunti”, raccolta di fiabe da cui hanno tratto ispirazione i fratelli Grimm e Disney. E così dalla sua penna nasce “La Gatta Cenerentola” divenuto poi la più nota Cenerentola dei nostri giorni, “La papera” si trasforma ne “La gallina dalle uova d’oro”, così come “Cagliuso”, “il Gatto con gli stivali” e così via.

Diverse le iniziative che nel corso degli anni si sono succedute a Giugliano per celebrare Basile. La nostra emittente da oltre 20 anni si occupa di far conoscere le fiabe de “Lo cunto de li cunti” con il format “C’era una Volta” che a breve ripartirà coinvolgendo le scuole medie del territorio.