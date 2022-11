Giugliano. Bagno di folla ieri in via degli Innamorati a Giugliano per una nuova apertura. A tagliare il nastro due giovani hair stylist, Lorenzo Palma e Marco Figuccio, che insieme hanno fondato “La boutique del capello”.

“Dopo tanti sacrifici e una lunga gavetta durata diciotto anni sul nostro territorio abbiamo deciso di aprire al pubblico una nostra attività – dichiarano i due professionisti che inoltre affermano – abbiamo scelto di investire a Giugliano, città che amiamo e che ha contribuito tanto per la nostra formazione lavorativa”. L’attività è presente anche sui social con pagina e profilo ufficiali.