Giugliano, svuotano estintori nel campo da gioco. I residenti: “non possiamo più uscire”

Non un caso isolato. Quella degli atti vandalici al campo da gioco nell’area di Piazza Gramsci, a Giugliano, è ormai una storia che si ripete.
Questa volta alcuni ignoti avrebbero svuotato degli estintori. La polvere estinguente, sostanza fortemente irritante avrebbe invaso anche l’area del playground destinata ai più piccoli.
Un episodio che si somma a una lunga scia di altri atti vandalici e di violenza.
I residenti lamentano ormai una forte carenza sulla sorveglianza e sul controllo, una mancanza che consente la proliferazione indisturbata di questi episodi.