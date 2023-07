Manca ancora l’ufficializzazione da parte dlla sezione fallimentare del Tribunale di Napoli ma è certo: l’ex Magic World è stato assegnato a una società. Le buste contenenti le offerte sono arrivate sul tavolo del curatore fallimentare il 29 giugno e il 30 sono state aperte.

Giugliano, svolta per l’ex Magic World: aggiudicata la gara

Era lo scorso 30 marzo quando abbiamo raccontato dell’asta andata a vuoto per l’assegnazione del complesso aziendale di Licola. La grande struttura, rinominata “Pareo Park” nel 2017, che versa in uno stato di degrado e abbandono e prima di tornare in attività dovrà essere riqualificato adeguatamente.

A fine giugno la svolta. C’è una società che si è aggiudicata la gara con base d’asta di 2 milioni e 700mila euro (tecnicamente una “vendita senza incanto”). Il vincitore dovrà versare nelle casse del Tribunale fallimentare un deposito cauzionale del valore del 10% del prezzo offerto per prendere in gestione il complesso di via Masseria Vecchia. Tra pochi giorni arriverà l’ufficialità e gli uffici giudiziari renderanno pubblico il nome dell’assegnatario.

Apertura per estate 2024?

L’ex Magic World potrebbe riaprire nell’estate 2024 dopo un’altra estate a battenti chiusi. Si tratterebbe di un cambiamento importante, non soltanto per la struttura che comprende un parco acquatico, un parco giochi, un distributore, locali commerciali e uffici, ma per l’intera economia del territorio. Ne beneficerebbero infatti l’indotto e l’occupazione con la creazione di nuovi posti di lavoro.