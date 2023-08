L’amministrazione comune di Giugliano blinda il Ferragosto con un’ordinanza. Sulle spiagge libere giuglianesi è stato emanato il divieto di accesso dalle ore 21:00 del 14/08/23 alle ore 06:00 del 15/08/23 e dalle ore 21:00 del 15/08/23 alle ore 6:00 del giorno 16/08/23 e di accensione di fuochi e falò.

Giugliano, spiagge off limits a Ferragosto: arriva l’ordinanza

Questo perché, ha spiegato la Vice Sindaco Francesca D’Alterio nell’ordinanza, “L’attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l’uso spesso incontrollato di artifici e senza adozioni di minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all’integrità fisica delle persone e degli animali e all’ambiente.

Tali episodi si concentrano in una fase climatica di siccità con rischio di incendi e, oltre a rappresentare un evidente danno ambientale, si configurano scenari di pericolo vista la prossimità delle spiagge libere a stabilimenti balneari, attività commerciali e civili abitazioni. Inoltre l’accensione dei fuochi sull’arenile rappresenta un danno per l’ambiente e può essere pericoloso in prossimità di stabilimenti balneari e di civili abitazioni.