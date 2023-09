E’ già libero il presunto componente della banda del buco arrestato ieri in via Cumana a Giugliano. Claudio Pugliese, classe 2001, di Giugliano, è stato assolto con formula piena nel giudizio abbreviato celebrato davanti al giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord.

Giugliano, sorpreso nelle fogne di via Cumana: libero e già assolto il 22enne

Sottoposto ad arresto, Pugliese, difeso dall’avvocato Pasquale Parisi, è stato prima rilasciato per mancata convalida del provvedimento davanti al Gip (era infatti accusato di violazione di domicilio e danneggiamento aggravato, ma il giudice non ha ritenuto sussistenti né la flagranza né gli indizi di colpevolezza); poi è stato rinviato subito a processo dopo aver scelto la strada dell’abbreviato. In questa sede è stato assolto da ogni capo d’accusa.

Claudio Pugliese è stato bloccato ieri dagli uomini della Polizia di Stato nel sottosuolo del centro storico di Giugliano. Secondo quanto sospettano gli investigatori, il 22enne, in compagnia di un complice, stava percorrendo il sistema fognario per raggiungere presumibilmente un’attività commerciale e mettere a segno un furto o una rapina. A lanciare l’allarme i proprietari di un edificio abbandonato che hanno trovato un enorme foro praticato nel pavimento del palazzo. Pugliese si sarebbe consegnato spontaneamente alle forze dell’ordine una volta sorpreso nel sottosuolo dalle forze dell’ordine. Il suo complice invece sarebbe riuscito a scappare.