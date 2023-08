Sit in all’esterno della casa comunale a Giugliano contro l’abolizione del reddito di cittadinanza voluta dall’attuale governo nazionale. Ad organizzare la manifestazione l’Unione Sindacale di Base.

Giugliano, sit-in di protesta fuori al comune contro l’abolizione del reddito

Obiettivo dell’incontro sensibilizzare l’amministrazione comunale ed il sindaco a sostenere la lotta contro l’abolizione della misure di contrasto alla povertà e la richiesta da parte dei percettori di poter godere di un posto di lavoro al fine di sostenere la propria famiglia.

Nel corso della manifestazione non si sono registrate tensioni. Il sit-in si è infatti svolto in maniera del tutto pacifica. Ad unirsi alla protesta tanti comuni cittadini, anche ex percettori, che lamentano l’assenza di ogni forma di sostegno economico dopo la sospensione del reddito.