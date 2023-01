Giugliano. Cede l’asfalto in via Palumbo e si apre una voragine all’altezza della traversa di via Biagio Riccio.

Giugliano, si apre una voragine in via Palumbo: traffico in tilt

Il fatto si verificato probabilmente nella notte. Complice la pioggia battente di ieri, il manto stradale ha ceduto improvvisamente e ha lasciato il posto a una buca profonda, ma di piccole dimensioni, nella quale si intravedono anche le tubazioni. Il tratto di strada interessato dalla voragine è stato transennato con delle reti di cantiere per evitare che le auto possano rimanervi inghiottite.

Inevitabilmente ci sono stati ripercussioni sulla circolazione veicolare. I veicoli, provenienti sia da piazza Gramsci che da via Aviere Mario Pirozzi, sono infatti costretti a procedere lentamente e a rispettare il senso unico alternato, visto che la voragine ha interessato una parte della corsia di destra.