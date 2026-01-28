Pioggia e vento forte. In queste ore l’area a nord di Napoli è flagellata dal maltempo. Si registrano già alcuni danni: un albero è caduto al confine tra corso Campano e la circumvallazione esterna, nei pressi della pescheria “La rotonda del mare”.

Giugliano sferzata dal maltempo: cade un albero tra corso campano e circumvallazione

Il grosso arbusto è caduto sul marciapiede spezzato dalle forti raffiche. Per fortuna non ci sono feriti e nessun automobilista di passaggio è rimasto coinvolto. Segnalati anche i primi allagamenti in fascia costiera, tra Varcaturo e Lago Patria, e in alcuni punti della circumvallazione in direzione Napoli. Come comunicato dalla Protezione Civile, oggi resta in vigore l’allerta meteo di colore giallo fino alla mezzanotte su tutto il territorio regionale.