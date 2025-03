Giugliano, settore Ho.Re.Ca.: torna a Varcaturo “La fiera del gusto” organizzata da Pascarella Food Service

Giugliano. Brand internazionali e spazio alle aziende locali ed artigianali, anche quest’anno La Fiera del Gusto sarà un appuntamento imperdibile. Avrà luogo il 18 e il 19 marzo 2025 in via Ripuaria a Giugliano presso la struttura “Luna di Miele Eventi” in località Varcaturo. La kermesse organizzata da Pascarella Food Service, è un evento indirizzato a operatori del settore food come Pizzaioli, chef, ristoratori e Barman.

Pascarella Food Service, è un’azienda nata dieci anni fa che opera sulle zone di Napoli, Caserta e relative province, con consegne giornaliere con oltre 6000 prodotti a disposizione tra il food e no food.

“Una vera e propria fiera della durata di due giorni. Un modo per incontrare i nostri clienti e affacciarci a nuove conoscenze verso gli operatori del settore, ovvero imprenditori, pizzaioli, chef e ristoratori – dichiarano i fratelli Pascarella – anche quest’anno saranno più di ottanta espositori impegnati nel settore Ho.Re.Ca. che propongono nuove soluzioni per la gestione di risorse”.

Nel corso della kermesse non mancheranno le presentazioni al pubblico e agli addetti ai lavori di prodotti esclusivi legati anche al territorio per chi sceglie di offrire alla clientela il chilometro zero.

Dunque anche il lancio di novità nel settore, obiettivo in cui si incarna l’essenza della fiera, ovvero offrire spunti con prodotti di facile preparazione: la mission è aiutare imprenditori e chef ad ottimizzare i tempi e le risorse, senza perdere di vista la qualità.

Negli ultimi anni Pascarella Food Service è stata un’azienda molto attiva nel sociale, affiancando iniziative solidali e importanti eventi sportivi.

L’appuntamento è dunque per il 18 e 19 marzo 2025 dalle 10,00 alle 18,00. nella suggestiva location Luna di miele Eventi.

COMUNICATO STAMPA