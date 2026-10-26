Giugliano, scuole e sicurezza: ancora atti vandalici

Tredici segnalazioni a poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico. E’ questo il bilancio riportato questa mattina dalla dirigente del I Circolo Didattico di piazza Gramsci quando all’ingresso in classe sono state rinvenute alcune aule in disordine e ancora una volta alcuni estintori svuotati e dismessi. Lo stesso scenario ci riporta a due settimane fa quando alcuni estintori dell’istituto scolastico sono stati svuotati nel campo da gioco di piazza Gramsci.

Un episodio che ancora una volta riporta l’attenzione sull’emergenza educativa e sui presidi sul territorio. L’amministrazione adesso si trova a far fronte all’emergenza che coinvolge da mesi più strutture scolastiche.