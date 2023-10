Tafferugli sono scoppiati, ieri sera, all’esterno dello stadio De Cristofaro dopo la partita Giugliano-Taranto. Un gruppo di facinorosi ha provato a scontrarsi con la tifoseria ospite che era in attesa di uscire dall’impianto sportivo.

Giugliano, scontri tra tifosi e Polizia dopo partita al De Cristofaro: feriti 3 agenti

Il motivo di tale azione pare sia dovuto a cori offensivi cantati contro la squadra gialloblù durante tutta la partita. Secondo alcuni presenti, in cinquanta hanno provato a forzare il blocco imposto dalla Polizia che ha tenuto ben lontane tra loro le fazioni rivali.

Da qui sarebbero nate tensioni con le forze dell’ordine. Il bilancio è di tre poliziotti feriti tra cui il primo dirigente Alfredo Carosella, che ha riportato alcune microfratture alla mano.

Al momento non ci sono tifosi fermati. Tanta paura per decine di famiglie, in compagnia di bambini, che in quel momento stavano lasciando lo stadio dopo la vittoria del Giugliano Calcio. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra i tifosi né danni in città. Scene, quelle di ieri sera, che da tempo non si era più abituati a vedere. Negli ultimi anni la tifoseria del Giugliano è stata sempre apprezzata per la sua correttezza e sportività.