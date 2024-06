Scarcerato per un cavillo giuridico Domenico Pirozzi, alias Mimì ‘o pesante, reggente del clan Mallardo. L’uomo è accusato di essere il capo e promotore dell’associazione di stampo mafioso egemone a Giugliano e nei comuni limitofi.

Giugliano, scarcerato Domenico Pirozzi: è il reggente del clan Mallardo

La scarcerazione è stata disposta per un vizio di forma, un cavillo giuridico rilevato dagli avvocati di fiducia (Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord e Catia De Luca del Foro di Bologna) di Pirozzi.

Il giudice per le udienze preliminare del Tribunale di Napoli ha disposto la scarcerazione dell’uomo. Occorrerà capire il suo ritorno in libertà in che modo inciderà sugli equilibri criminali del clan Mallardo.