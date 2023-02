Giugliano. “Se hai bisogno d’amore prendi una rosa” è la frase che alcune persone hanno letto su di un cartello posto accanto ad un mazzo di rose. Diverse sono state le reazioni da fidanzati e single. Alcune coppie visti i fiori e letta la frase, hanno raccolto una rosa e si sono abbracciati e baciati.

L’iniziativa, in occasione di San Valentino, è uno spot sociale creato da Talento Wedding Giugliano di Nello Talento in via Oasi Sacro Cuore, 30, che con l’ausilio di un team di tecnici ha ripreso i momenti più belli e li ha pubblicati sui canali social riscuotendo grande successo.

“Dare senza necessariamente ricevere, era questo l’obiettivo di questo spot sociale che ho voluto creare in occasione della festa degli innamorati – dichiara il titolare dell’attività Nello Talento, che aggiunge a riguardo – non mi aspettavo tanto successo e tanta tenerezza”.

CLICCA QUI PER VEDERE LE REAZIONI

