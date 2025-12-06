Giugliano, “Rossopomodoro” al “Grande Sud”: non solo pizza, sarà un centro di gusto per tutta la famiglia

Giugliano. L’attesa è quasi finita! Mancano ormai pochissimi giorni all’apertura del nuovo ristorante “Rossopomodoro” presso il Parco Commerciale “Grande Sud” di Giugliano, promettendo di rivoluzionare l’offerta gastronomica del polo commerciale e di diventare un vero punto di riferimento per gli amanti della cucina partenopea e non solo.

Rossopomodoro non è semplicemente una pizzeria, ma un format di ospitalità che porta con sé l’autenticità e la passione di Napoli. Al centro, naturalmente, ci sarà l’eccellenza della vera pizza napoletana, realizzata con materie prime di altissima qualità, dalla farina ai pomodori, fino alla mozzarella, seguendo i dettami della tradizione più rigorosa. Ogni morso sarà un viaggio sensoriale nel cuore del golfo, confermando la maestria che ha reso celebre il marchio.

Ma la novità più interessante è la filosofia dell’ospitalità estesa che il nuovo locale adotterà. Rossopomodoro al “Grande Sud” sarà attivo dalla mattina alla sera, proponendosi come meta ideale per ogni momento della giornata. I clienti potranno iniziare la loro giornata con una ricca e profumata prima colazione, per poi proseguire con il classico pranzo o cena a base di pizza e piatti della tradizione napoletana.

Inoltre, è stato creato uno spazio interamente dedicato al relax e alla socialità: l’area aperitivi. Perfetta per un momento di pausa dopo lo shopping o prima di cena, offrirà cocktail, vini e stuzzicherie campane di qualità, in un ambiente curato e conviviale.

Infine, pensando alle famiglie, Rossopomodoro ha previsto un’attenzione speciale per i clienti più piccoli, con l’allestimento di un moderno spazio playground. Un’area attrezzata e sicura dove i bambini potranno giocare e divertirsi, consentendo ai genitori di godersi la loro esperienza gastronomica in totale tranquillità.

L’apertura di “Rossopomodoro” al “Grande Sud” si preannuncia quindi come un evento significativo che porta gusto, tradizione e un nuovo concetto di ritrovo all’interno del centro commerciale. Preparatevi ad assaggiare la vera Napoli.

COMUNICATO STAMPA