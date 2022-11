A partire da lunedì 14 novembre negli istituti scolastici di Giugliano riparte il servizio mensa. Come spiegato nel comunicato pubblicato sul sito del comune, i genitori potranno utilizzare un’App dedicata (COMUNICAPP) per le prenotazioni, effettuare il pagamento del servizio, disdire i pasti in caso di occorrenza, verificare il proprio estratto conto e reperire informazioni relative alla tariffa applicata.

Il LINK del Portale Genitori per le iscrizioni delle famiglie è il seguente: https://www6.eticasoluzioni.com/giuglianoincampaniaportalegen

Le iscrizioni sono aperte dal giorno 07/11/2022 e sono da intendersi obbligatorie per tutti i genitori che vogliano fruire del servizio a domanda individuale denominato “Mensa Scolastica”. Esse sono propedeutiche e necessarie all’avvio del servizio.

Mensa scolastica a Giugliano, come iscriversi

Le famiglie potranno effettuare l’iscrizione cliccando il bottone verde “NUOVA ISCRIZIONE”, inserire il codice fiscale del bambino e cliccare il tasto “SONO UN NUOVO ISCRITTO”.

Al termine del processo online, sarà possibile per il genitore scaricarsi in autonomia la domanda d’iscrizione compilata e ricevere una mail con indicazione sul nuovo servizio informatico che sarà attivo con il nuovo anno scolastico.

I genitori, i cui figli risultano già iscritti dall’anno scolastico 2021-2022, non dovranno ripetere l’iscrizione, ma accedere alla sezione ANAGRAFICA del Portale Genitori dove visualizzeranno la voce RINNOVO. Le famiglie, effettuata l’iscrizione, dovranno poi generare il MAV per il pagamento della contribuzione dovuta.

Sull’APP c’è anche la possibilità di richiedere diete differenziate laddove il bambino o la bambina abbiano necessità di una dieta speciale. Nei giorni in cui l’alunno non intende usufruire del servizio mensa, il genitore entro le ore 9.30 dello stesso giorno dovrà segnare l’assenza sull’APP. Un sms avvertirà quando il credito sta per esaurirsi e per continuare ad usufruire del pasto i genitori dovranno provvedere ad un nuovo pagamento.