Saranno presentati alla città giovedì 14 alle 11 presso la sala delle Concezioniste i progetti PICS del comune di Giugliano.

Giugliano rinasce con i pics, il 14 dicembre la presentazione alla città

Un insieme di lavori finanziati dalla Regione e dall’Unione Europea fortemente voluti dall’amministrazione Pirozzi per far rinascere il territorio di Giugliano. Tante le novità, da cinque nuovi playground alla villa comunale di Piazza Gramsci, il PICS della Città di Giugliano si concentra su interventi finalizzati a valorizzare l’offerta turistica, restituire alla comunità spazi verdi attrezzati e a realizzare contenitori per lo sviluppo delle attività economiche locali legate a temi della promozione culturale.

Gli interventi coinvolgono beni confiscati, aree verdi, plessi destinati a funzioni culturali e sociali, edifici culturalmente rilevanti e l’area archeologica di Liternum. “Abbiamo recuperato e salvato risorse che rischiavano di essere perse, trasformato i progetti e dato un senso comune agli interventi per favorire ciò che più manca nella nostra città: spazi per i bambini e le famiglie, c’è ancora tanto da fare ma con i Pics, Giugliano può iniziare la sua rinascita” commenta il sindaco Nicola Pirozzi. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina social del primo cittadino e vedrà coinvolti tutti i progettisti delle opere previste.

(Comunicato stampa)