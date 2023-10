Una doppietta di Tumminello ribalta il vantaggio di De Sena che illude i gialloblù, In un De Cristofaro a porte chiuse passa il Crotone, per il Giugliano di Bertotto un solo punto nelle ultime 3 e quinto ko stagionale e compagine gialloblù che resta ferma a quota 9 punti. Balzo importante nella zona nobile della classifica per la formazione di Lamberto Zauli

Subito brivido per i tigrotti, al primo giro di lancette Vitale si ritrova a tu per tu con Russo ma manda fuori con il mancino. La risposta dei padroni di casa è immediata, alla prima conclusione verso la porta i gialloblù passano in vantaggio. De Sena raccoglie una respinta corta e, dalla distanza, supera Dini. Gli ospiti non ci stanno e costruiscono una serie di occasioni in pochi minuti. Al 5’ Vitale si ritaglia ancora lo spazio per il tiro, spedendo sul fondo. Al 9’ Tumminello riceve in area e calcia, Russo si oppone con una grande parata. Passa qualche secondo e, su un cross dalla sinistra, D’Ursi non trova il tocco vincente da due passi. Al 14’ il Crotone pareggia con Tumminello che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, prende il tempo a Gladestony e batte il portiere locale. Cinque minuti più tardi, altra chance per i rossoblù con Bove che non riesce a coordinarsi dall’interno dell’area, il suo sinistro è lento e impreciso. Al 26’ sventagliata di Petriccione sulla destra dove Tribuzzi arriva con il tempo giusto: l’esterno sbaglia completamente la rifinitura e spreca una potenziale opportunità. Al 33’ di nuovo Bove prova a rendersi pericoloso, il difensore stacca di testa ma non inquadra il bersaglio. Al 36’ Di Dio perde la sfera sulla trequarti avversaria, la squadra di Zauli riparte e Tribuzzi serve Gomez: l’attaccante apre il mancino di prima intenzione, la mira però è alta. L’ultimo squillo della frazione iniziale è del Giugliano con un traversone di Berardocco, la retroguardia si salva con una deviazione. Al ritorno in campo, dopo una breve fase di studio, è Nocciolini a far tremare il pacchetto arretrato avversario: Dini interviene e respinge. Meglio i tigrotti nelle prime battute del secondo tempo, ma gli squali alzano il baricentro e si fanno vedere dalle parti di Russo al 63’. L’undici di Zauli resta proiettato in avanti, Vitale al 66’ e Tribuzzi al 68’ mettono in difficoltà i gialloblù. Al 78’ il Crotone ribalta il punteggio, in rete ancora Tumminello abile a concretizzare un suggerimento di Tribuzzi. Il Giugliano va a caccia del pareggio, ma il destro di Giorgione al 92’ è distante dalla porta. Al triplice fischio esulta il Crotone al De Cristofaro.

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Di Dio (62’ Menna), Berman, Caldore, Yabre; Vogiatzis (39’ Giorgione), Berardocco, Gladestony; De Sena (76’ Stabile), Salvemini (76’ Bernardotto), Nocciolini (62’ Oviszach). A disp.: Baldi, Marrique, Eyango, De Rosa, Oyewale, Zullo, Ciuferri, Sorrentino, De Francesco. All.: Bertotto

Crotone (3-4-1-2): Dini; Bove, Loiacono, Leo; Crialese, Petriccione (88’ Giannotti), Vitale, Tribuzzi; D’Ursi (60’ Felippe); Tumminello (88’ Cantisani), Gomez (60’ Vuthaj). A disp.: Lucano, Martino, Giron, Bruzzaniti, Jurcec, Spaltro, Schirò, Pannitteri. All.: Zauli

Arbitro: Antonino Costanza della sezione di Agrigento

Marcatori: 2’ De Sena (G), 14’ Tumminello (C), 78’ Tumminello (C)