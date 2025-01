Giugliano, rifiuti abbandonati in via Santa Maria a Cubito: sequestri, denunce e sanzioni

Prosegue a Giugliano l’intensa attività di controllo per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti. In un’operazione condotta dal Nucleo di Polizia Stradale del Comando locale, guidati dal comandante Luigi De Simone, con la collaborazione dell’Esercito Italiano, aliquota “Terra dei Fuochi”, sono stati effettuati interventi in via Santa Maria a Cubito.

Giugliano, rifiuti sversati illegalmente: sequestri e denunce durante i controlli della Polizia Locale

In un primo caso, è stato sequestrato un furgone di proprietà di una società con sede a Parete. Il mezzo, condotto da un cittadino rumeno di 40 anni residente a Parete, trasportava un carico di bustoni neri contenenti rifiuti riconducibili ad attività di svuota cantine. L’uomo è stato denunciato per illecito smaltimento di rifiuti. Un secondo intervento ha visto protagonista un cittadino di Pozzuoli, di 66 anni, sorpreso mentre lanciava un sacchetto di spazzatura dal finestrino del proprio veicolo. Durante i controlli, è emerso che l’auto era priva di copertura assicurativa dal giugno 2021 e di revisione periodica dalla fine dello stesso anno. Sono state applicate sanzioni per oltre 1.250 euro: 866 euro per la mancanza di assicurazione, 173 euro per la revisione scaduta e 216 euro per il lancio del sacchetto, con l’obbligo accessorio di raccoglierlo immediatamente. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.