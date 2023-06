Momenti di tensione alcuni giorni fa all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove un paziente giunto al pronto soccorso ha reagito in maniera violenta al tentativo di applicargli un sondino gastrico ferendo un operatore sanitario e un altro paziente.

Giugliano, rifiuta di farsi infilare sondino: picchia infermiere e altro paziente

L’episodio risale allo scorso 20 giugno ed è segnalato dall’Asl Napoli 2 Nord. Alle 15 circa un uomo è arrivato al pronto soccorso del nosocomio giuglianese in stato semicomatoso per effetto dell’assunzione di alcolici.

Nel tentativo di posizionare un sondino naso-gastrico, il paziente ha reagito violentemente e nel dimenarsi ha colpito l’infermiera che lo stava assistendo all’occhio destro. Successivamente è riuscito ad alzarsi e ha cominciato ad inveire contro il personale. Anche un paziente è stato colpito mentre cercava di placare gli animi.

Alla fine, vista l’assenza della guardia giurata, il personale sanitario in servizio è stato costretto a sedare fisicamente il paziente per poterlo assistere in maniera adeguata. Si tratta dell’ennesima situazione critica che i dipendenti del San Giuliano si ritrovano a fronteggiare da soli.