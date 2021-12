Sono diversi a chiedere un hub vaccinale anche a Giugliano centro. Da quando sono partite le terze dosi la terza città della Campania ha un solo centro vaccini ed è quello di Lago Patria. In tanti però reclamano un hub anche in centro vista la difficoltà di molti a raggiungere la fascia costiera, sopratutto in questa fase dove a vaccinarsi sono per la maggior parte over 60 e fragili. Ieri un appello è giunto anche dal consigliere regionale Giovanni Porcelli durante la puntata di ieri di Campania Oggi.

L’unica disponibilità al momento sarebbe arrivata dal liceo Cartesio di Villaricca.

Il Comune di Giugliano sta vagliando alcune strutture da proporre all’Asl. Ma sollecitazioni in tal senso sono arrivate anche dal forum dei giovani di Giugliano a cui ha risposto l’Asl Napoli 2. “Tali azioni sono legate alla messa a disposizione da parte dei comuni di strutture e spazi idonei a tali attività – scrive il direttore d’amore in una nota – per volontà del comune di giugliano, si è reso non più disponibile l’hub presso l’istituto rita levi montalcini che ha comportato da parte di questa Asl la riorganizzazione presso altri hub del territorio aziendale di tutte le risorse dell’istituto scolastico”.