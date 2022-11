Giugliano, ennesima rapina alla Lidl di via Pigna

Ancora un colpo alla Lidl di Giugliano, nel quartiere di Casacelle. Alcuni malviventi sono entrati in azione poco fa, nel discount di Via Pigna, ed hanno messo a segno una rapina. Subito dopo il raid sono scappati via facendo perdere ogni traccia.

Giugliano, rapina alla Lidl di Casacelle

Al momento le notizie sono ancora frammentarie. Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri della vicina compagnia locale per le indagini del caso. I militari dell’arma stanno ascoltando i testimoni per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e cercare di identificare i balordi che, per l’ennesima volta, hanno effettuato il raid in uno dei supermercati più rapinati negli ultimi tempi. Al vaglio delle forze dell’ordine anche i nastri delle telecamere di videosorveglianza interni ed esterni.

I rapinatori hanno approfittato anche del poco movimento in strada per la partita che in questi minuti sta disputando il Napoli.