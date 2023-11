Era l’incubo dei residenti della fascia costiera giuglianese che, nei mesi estivi, sono stati colpiti da numerosi furti. A esser presi di mira appartamenti e villette, ma anche auto e biciclette. Questa mattina è stato raggiunto da un’ordinanza di misura cautelare F.G., 29enne di Castel Volturno, attualmente detenuto al carcere di Santa Maria Capua Vetere per altra causa, perché accusato, in particolare, di due raid.

Giugliano, raffica di furti in estate in fascia costiera: ordinanza per ladro 29enne

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord ed eseguita dai Carabinieri della stazione di Varcaturo. Gli episodi contestati al 29enne sono due: in uno, l’uomo avrebbe rubato un’auto parcheggiata all’interno del cortile di una casa; l’altro, invece, lo vedrebbe protagonista di un furto di due bici elettriche, anche queste ferme in un cortile ma di un’altra abitazione.

Non è tutto. L’indagato è indiziato di violazione di domicilio, per essersi introdotto nella proprietà di una donna e di essersi allontanato solo dopo aver udito le grida della vittima.

L’allarme tra Varcaturo e Lago Patria

Le indagini, fanno sapere dalla Procura, scaturiscono dall’allarme sociale esploso in estate a Giugliano, in particolare lungo la fascia costiera, per i numerosi e frequenti furti che per mesi hanno spaventato i residenti del posto.

Tante le segnalazione e le denunce dei cittadini, che hanno riguardato tutte lo stesso autore, descritto con precise caratteristiche somatiche. Grazie all‘analisi delle telecamere private e pubbliche e le testimonianze delle vittime, i Carabinieri hanno potuto identificare e rintracciare il presunto ladro.

(immagine di archivio)