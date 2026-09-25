Giugliano, protesta contro roghi davanti al Comune: “Si crei un osservatorio cittadino”

I cittadini di Giugliano scendono di nuovo in piazza per dire basta ai roghi tossici e chiedere risposte concrete dopo gli incendi che hanno interessato Taverna del Re. Un sit-in si è svolto questa mattina davanti al municipio, organizzato dal movimento Potere al Popolo, al quale hanno partecipato anche gli studenti del liceo Cartesio.

Obiettivo della protesta: chiedere un confronto con il sindaco e portare sul tavolo alcune proposte. Tra queste, la creazione di un osservatorio cittadino che possa raccogliere segnalazioni e individuare le aree maggiormente esposte al rischio di roghi.

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