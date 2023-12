È da giorni che sui social si rincorrono notizie relativamente ai problemi sugli infissi che stanno creando numerosi disagi I circolo didattico di Giugliano.

Problemi agli infissi al I circolo: diversi i post di denuncia

Circa due settimane fa si verificò il primo cedimento di una parte dell’infisso, quella del vetro per intenderci, che fece scattare l’allarme. Solo qualche giorno fa un nuovo cedimento. Da quel momento le finestre dei corridoi e poi delle aule sono state isolate da un nastro così che bambini e personale scolastico non possano avvicinarsi.

L’ultimo cedimento, solo per un puro caso, è avvenuto di pomeriggio e dunque quando i bambini non erano a scuola. Per diversi giorni, per non accedere nelle aule transennate, i piccoli hanno fatto lezione nei corridoi. Una situazione che ha allarmato i genitori tant’è che in molti hanno preferito tenere a casa i bambini. Diversi i post di denuncia dei genitori sui social.

L’intervento del consigliere Pirozzi

Il caso era stato sollevato giorni fa dal consigliere di centrodestra Giovanni Pirozzi che ne ha parlato anche nel consiglio comunale di ieri. “Al I° Circolo vi è la rappresentazione plastica di quest’amministrazione in cui tutti sono intenti a propagandare progetti (che dubito conoscano) più o meno condivisibili e nessuno che si preoccupa e ci mette la faccia sulle notevoli criticità per le quali è solo caccia allo scaricabarile”. Intanto gli operai della ditta di manutenzione degli immobili comunali sarebbero a lavoro e dovrebbero terminare la prossima settimana la sistemazione degli infissi. Ma alunni, personale e genitori sino a questo momento stanno vivendo una situazione di disagio notevole

La non risposta della dirigente

Dal Comune l’assessore alla manutenzione degli edifici scolastici non è a conoscenza del caso e contattato dalla nostra redazione ci ha invitati a parlare con il dirigente. Dalla dirigente scolastica abbiamo ricevuto un “No comment”.