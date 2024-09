Emergono nuovi particolari sulla vicenda che ha portato all’arresto di un avvocato di Giugliano. Le manette sarebbero scattate a seguito della denuncia di un concessionario di una struttura sportiva cittadina, l’Anthares.

Giugliano, presunta tangente per l’affidamento dell’Anthares: coinvolti avvocato e consigliere

Il giovane professionista sarebbe finito nei guai per aver custodito una somma di denaro ritrovata nel suo studio dagli uomini della Guardia di Finanza a seguito di una perquisizione. Ma lo studio dell’avvocato non è stato l’unico luogo ad essere perquisito. A finire nel mirino delle fiamme gialle anche un consigliere comunale, legato da vincolo di parentela con il professionista, e gli uffici di un dirigente comunale.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata richiesta una somma di denaro a fronte di alcune agevolazioni burocratiche per il rinnovo della concessione. Secondo fonti dell’Ansa, il professionista è agli arresti domiciliari accusato di concussione. Domani il suo caso sarà valutato dal Gip. Per ora non ci sono state reazioni né dalla maggioranza né dall’opposizione consiliare.