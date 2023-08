Oggi presentazione del Giugliano calcio per la stagione 23/24, tenutasi presso il palazzetto dello sport di via Campopannone.

Accorsi numerosi tifosi e soprattutto tutti i gruppi organizzati: mattatori della serata con i classici cori di incitamento e di identità dagli spalti.

Tanto entusiasmo e tante buone intenzioni espresse soprattutto dai protagonisti del rettangolo verde che tra meno di 48 ore inizieranno la stagione.

Alla presentazione dei nuovi acquisti come Giorgione, De Sena, Menna Caldore Bernardotto e gli altri, grandi applausi come per i “vecchi” su tutti Capitan De Rosa che ha ricevuto una vera e propria ovazione.

Cosi come per mister Di Napoli riconfermatissimo.

Esplosioni di consenso alle parole del Presidente Mazzamauro e soprattutto della sua Signora che ha saputo toccare le corde del tifo invitando soprattutto le donne e le famiglie a seguire la stagione che, ricordiamo, si disputerà in casa al De Cristofaro finalmente pronto ad ospitare le gare professionistiche della terza serie, un esordio assoluto che inizierà venerdì 1 settembre ospitando la nea promossa Sorrento in un derby che si preannuncia scoppiettante anche grazie ai circa 300 tifosi ospiti che hanno già comprato i biglietti del settore a loro riservato.

Debutterà pure la nuova maglia gialloblu studiata da Legea e che ha una livrea davvero accattivante. Accanto ad essa si vedrà successivamente nella trasferta di Foggia la seconda maglia grigia scura denominata kombact.

GREGORIO MORRONE