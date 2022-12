Il Giugliano è caccia di punti e ne trova uno importantissimo sul campo del Potenza, in trasferta. Le maglie giallo blu strappano un meritato pareggio nei minuti finali con una rete di Gladestony.

Il Giugliano pareggia all’ultimo minuto: punto d’oro contro il Potenza

Buon approccio al match per i padroni di casa che provano ad insidiare la difesa ospite. I Tigrotti cercano di ribattere, ma a passare in vantaggio è il Potenza con Gyamfi.

La squadra di Raffaele Di Napoli crea opportunità ma la squadra di casa tiene bene il campo e concede molto poco. Il Giugliano prova ad affidarsi alle giocate lunghe per Rizzo e Salvemini, ma la difesa di Raffaele fa buona guardia. All’intervallo resiste il minimo vantaggio del Potenza, firmato da Gyamfi al 12’: il Giugliano è protagonista di una prestazione opaca. Nel secondo tempo, lo spartito non cambia e il Potenza controlla e amministra: il Giugliano, invece, trova difficoltà nell’imporsi in fase offensiva. Nelle battute finali il solito Gladestony trova il pareggio che fa esplodere la panchina dei tigrotti. E’ il secondo risultato utile di fila rimediato dal Giugliano nelle battute conclusive di gara.