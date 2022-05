Giugliano. Erba alta intorno, inferriate arrugginite e penzolanti, basterebbe una pallonata per farle venire giù. Ogni pomeriggio i bambini del quartiere Casacelle si danno appuntamento qui, perché li ci sono le porte e nessuno li manda via.

I residenti della zona un tempo sognavamo un piccolo parco per i bimbi, con giostre e campetto. ma non solo, anche panchine per anziani, all’ombra degli alberi. Ora dell’ombra dell’erba alta ne beneficiano, insetti e topi, che passano di tanto in tanto da queste parti perché la vegetazione, col caldo, è favorevole al loro passaggio.

Chi approda a Giugliano arrivando dall’asse mediano a poche centinaia di metri, all’incrocio tra via Casacelle e via Pigna, vede ferro vecchio e un muro caduto, e poi una foresta, che per chi ha comprato casa qui, rappresenta una speranza e promesse non mantenute da più di vent’anni.