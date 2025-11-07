Giugliano, pedinata e rapinata in piazza Annunziata l’ex consigliera comunale Sestile

Pedinata, minacciata e infine rapinata da ignoti. Attimi di forte tensione questa mattina a Giugliano per l’ex consigliera comunale Caterina Sestile. La donna aveva appena effettuato un prelievo presso uno sportello bancomat in zona piazza Annunziata quando sarebbe stata sorpresa alle spalle da un ragazzo che, mostrandole un’arma, l’avrebbe costretta a consegnargli il denaro prima di darsi alla fuga.

Un raid fulmineo. Nessuno tra i presenti sembra aver notato la scena. Il bottino ammonterebbe a circa 1500 euro. “Non sono solita fare questi post – ha scritto la stessa Sestile in un post apparso su Facebook – ma oggi sono troppo amareggiata. Una città senza controllo. Spero che i soldi che ti sei preso ti bastino almeno per comprarti un po’ di dignità. O, se proprio non riesci a trovarla in farmacia, magari qualche medicina per curare quel vuoto che ti ha spinto a rubare. Dev’essere dura vivere così poveri dentro”.