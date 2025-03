Giugliano, partiti in stallo: settimana decisiva per la scelta dei candidati sindaco

Un’altra settimana inizia nell’incertezza sul fronte politico a Giugliano. Gli schieramenti sono ancora in alto mare e a 25 giorni dalla presentazione delle liste non c’è un candidato sindaco.

Oggi, intanto, in città arriva Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia per inaugurare la nuova sede di Corso Campano. Nel centrodestra la scelta del candidato è in stallo. Il partito di Meloni continua a rivendicarne la scelta proponendo i nomi di Francesco Iovinella ed Emanuele Bifaro. Nomi che però non trovano il via libera degli altri partiti così che sul tavolo c’è anche il nome dell’ex sindaco Giovanni Pianese.

Nel centrosinistra non va meglio. L’uscente Nicola Pirozzi vorrebbe riprovarci ma pezzi del Pd vogliono superare il suo nome e c’è chi lavora per una candidatura a sindaco dell’avvocato Emanuele D’Alterio. Vista l’incertezza dem, c’è chi si organizza per una candidatura centrista con Pasquale Parisi a capo della coalizione. Questo perchè alcuni partiti ed ex consiglieri comunali come Azione, Italia Viva e pezzi del Movimento 5 stelle sosterrebbero il PD solo se il candidato sarà Pirozzi. Diversamente la scelta si orienta su altri lidi.