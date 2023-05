Giugliano. “Padel e calcetto nel Mog”: è polemica dopo l’annuncio del sindaco Pirozzi

Campi di padel e calcetto all’interno del mercato Ortofrutticolo di Giugliano. È l’annuncio del sindaco Nicola Pirozzi che però ha scatenato subito diverse polemiche.

Il primo cittadino ha rivelato infatti il via libera ai lavori per rifunzionalizzazione della struttura di via Santa Maria a Cubito. Si dovrebbe partire subito dopo l’estate, come spiegato da Pirozzi. Interventi già appalti per un milione e mezzo di euro che prevedono all’interno del Mog la realizzazione di un centro polifunzionale dotato di sala convegni, un laboratorio, una sala co-working, una sala ristoro, locali destinati al comparto amministrativo ed appunto un campo di calcio a 5 e un campo di padel. Proprio quest’ultimo punto ha suscito però alcune perplessità.

“Siamo proprio alla “frutta” – dice il consigliere di minoranza Paolo Conte -. un campo di calcio a 5 e un di padel? Questo è il futuro del Mog?”. Critiche sono arrivate anche dall’ex assessore al ramo della giunta Pirozzi, Gaetano Coppola, che ha avviato la fase dei finanziamenti.

“Ritengo sia sbagliato sotto tutti i punti di vista – ha scritto l’esponente del Pd -. Il Mercato Ortofrutticolo va rifunzionalizzato e valorizzato per ciò che è la sua funzione economica, commerciale e sociale. I finanziamenti ottenuti (1,5 milioni di euro di fondi POR fesr 2014-2020 e 5,9 milioni dal fondo PNRR rigenerazione urbana) devono servire per renderlo un mercato moderno, che regga la sfida con le concorrenze generate dell’economia moderna. Non è un luogo per fare sport”, ha aggiunto Coppola.

Il progetto non convince, quindi, anche esponenti dello stesso partito del sindaco. Pirozzi però vuole andare avanti col cantiere che dovrebbe partire a settembre per realizzare “un’altra importante opera pubblica” e “dimostrare – ha sottolineato il primo cittadino – risultati superiori a quelli raggiunti nei decenni precedenti”.