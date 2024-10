Giugliano, operazione interforze al campo rom: sequestrate 21 auto. Scoperti 4 minori mai andati a scuola

Sottoposte a identificazione 150 persone. Trovati ben quattro minori che non avevano mai frequentato la scuola dell’obbligo. Maxi-sequestro di auto. È il bilancio dell’operazione interforze condotta nel campo rom della zona Asi di Giugliano.

Giugliano, operazione inter-forze al campo rom della zona Asi: sequestrate 21 auto. Controllate 150 persone

A Giugliano in Campania i Carabinieri della locale compagnia insieme ai militari forestali, alla polizia metropolitana di Napoli e agli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel campo rom della zona Asi. Identificate 150 persone che al momento del controllo erano lì. Durante le operazioni sono stati trovati 4 bambini che non hanno mai frequentato la scuola e per i quali sono stati avviati gli accertamenti tramite il provveditorato e gli assistenti sociali del Comune.

Sequestrate 21 auto per mancanza dell’assicurazione o per intestazione fittizia. Alcune di queste erano state addirittura cancellate dal PRA. Nel campo i militari hanno rinvenuto migliaia di metri cubi di rifiuti pericolosi e non, in particolare resti e carcasse di apparecchiature elettroniche. La presenza dell’immondizia, in parte già incendiata, è stata segnalata per la rimozione.