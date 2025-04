Giugliano, “Old Wild West” al parco commerciale “Grande Sud” effettua il restyling e cerca personale

A Giugliano il punto vendita di “Old Wild West”, presso il parco commerciale Grande Sud, si rinnova e amplia i suoi spazi. Oggi ha avuto inizio il periodo di temporanea chiusura per effettuare un restyling che porterà lo store, appartenente alla nota catena di fast food, ad installare in sede un playground per il divertimento dei bimbi, e diventare sempre di più un luogo, non solo per giovani, ma anche per famiglie.

Non solo, con la riapertura, ci sarà una preparazione dedicata ai celiaci ed un personale formato ad hoc per il trattamento di questo tipo di cucina. Un’area che da 400 mq. passerà a 600 mq. e che prevederà anche un’ampliamento del personale. Infatti i titolari dello store fanno sapere di essere alla ricerca di figure da inserire nel team alla riapertura dei battenti prevista per metà maggio.