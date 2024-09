È stata restituita alla famiglia la salma di Roberto Di Lella, il 32enne di Giugliano trovato senza vita in casa dai parenti pochi giorni fa dopo un malore improvviso. Le esequie verranno celebrate oggi venerdì 13 settembre alle ore 18:30 nella Chiesa di San Francesco d’Assisi.

Giugliano, oggi i funerali di Roberto: dall’autopsia la verità sul decesso

La Procura aveva disposto l’esame autoptico sul corpo di Roberto per ricostruire le cause del decesso. Il 32enne sarebbe stato ucciso da un infarto fulminante mentre si trovava in casa. Non ci sono dunque cause esterne che hanno concorso a determinarne la morte.

Farmacista, apprezzato professionista, Roberto era molto devoto e faceva anche volontariato per le persone più fragili. La sua improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto amici e parenti. Il suo parroco, Don Massimo Del Prete, gli ha dedicato in queste ore, prima dei funerali, un commovente post sui social.

“Caro Roberto, la tua improvvisa scomparsa ci ha sconvolti, generando un’ondata di sentimenti che increduli continuiamo ancora a distanza di qualche giorno dalla terribile tragedia a non saper gestire – scrive Del Prete -. Custodiremo nel nostro cuore il ricordo della tua straordinaria bontà, della tua disponibilità e attenzione ad essere di aiuto gli altri, della tua educazione e gentilezza esemplari”.