Giugliano perde un altro suo giovane figlio. Roberto Di Lella, farmacista, 33 anni, è stato trovato senza vita ieri all’ora di pranzo, probabilmente a causa di un’ischemia. A fare la tragica scoperta è stato il padre, trovandolo riverso sul pavimento.

Giugliano, Roberto muore improvvisamente a 33 anni: “Ci mancherai”

La notizia della sua scomparsa ha scosso amici e parenti, con numerosi messaggi di cordoglio sui social. Tra i più toccanti, quello dell’amico Pasquale: “Vero. Ecco quello che eri. Non ti ho mai visto fare o sentito dire una cosa che non volessi, chiunque te lo dicesse, e nemmeno a fin di bene. Era la cosa che più ammiravo di te. Sapevo che, ogni volta, quella che avevo davanti era pura trasparenza, senza alcuna finzione. E sarà l’insegnamento che mi rimarrà sempre, insieme al vuoto che ha lasciato quel pezzo di me, che oggi ti sei portato via. Ti voglio bene, fra”. La data dei funerali non è stata resa nota al momento.