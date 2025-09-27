Nell’ambito della campagna “Terra dei Fuochi”, i Carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi Forestali di Pozzuoli hanno effettuato un servizio a largo raggio a Giugliano nella frazione di Varcaturo, portando alla luce un’attività illecita di gestione rifiuti.

Giugliano, officina abusiva e rifiuti pericolosi: denunciato 60enne a Varcaturo

Durante i controlli è stato denunciato un 60enne del posto, che gestiva abusivamente un’officina meccanica e carrozzeria all’interno del proprio garage. L’uomo aveva accumulato rifiuti di vario genere su un’area di circa 750 metri quadrati, tra cui una moto d’acqua in disuso, un’auto in riparazione e sei veicoli abbandonati contenenti ulteriori rifiuti, alcuni dei quali classificati come pericolosi. L’intera area è stata sequestrata, i rifiuti affidati all’isola ecologica per lo smaltimento e per il 60enne è stata comminata una sanzione di 9.500 euro.