Giugliano, nuovo teatro Madrearte: al via la stagione con “Francesca da Rimini”

Giugliano. Al via domenica 25 ottobre la stagione 2026/27 del Nuovo Teatro Madrearte di Giugliano. A inaugurare il cartellone sarà la compagnia Spazio Scena Teatro con la farsa di Antonio Petito “Francesca da Rimini”, diretta da Ciro Scherma. Sul palco gli attori Marcello Borsa, Pino Beato, Marco Santoro, Selenia Scognamiglio e Michele D’Onofrio. La prima andrà in scena alle ore 19. Nata come parodia dell’opera di Silvio Pellico, la pièce è celebre per il suo stile “teatro nel teatro”: dopo una rissa dietro le quinte, la recita salta e gli attori rompono la quarta parete per dialogare con il pubblico. L’arrivo di una sgangherata compagnia di guitti darà vita a un susseguirsi di equivoci, gag e lazzi. Una riscrittura brillante che ha già riscosso un grande successo nei tour campani, pronta a coinvolgere la platea.