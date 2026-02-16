Giugliano, non si ferma all’alt e fugge nel traffico: denunciato 41enne, in auto aveva un coltello

Non si è fermato all’alt intimato dalla Polizia Municipale e si è dato alla fuga tra le strade del centro cittadino, ma è stato rintracciato poco dopo e denunciato. È accaduto a Giugliano in Campania durante un servizio di controllo di Polizia Stradale in via Verdi.

Giugliano, non si ferma all’alt e fugge nel traffico: denunciato 41enne

Gli agenti del nucleo di Polizia Stradale guidati dal comandante Luigi De Simone hanno imposto l’alt a una Fiat Panda con a bordo un uomo, che invece di fermarsi ha accelerato improvvisamente, allontanandosi a forte velocità. Ne è nato un inseguimento con l’ausilio di segnali acustici e visivi, ma dopo circa un chilometro, complice l’intenso traffico e la condotta di guida pericolosa del fuggitivo, il veicolo è riuscito a far perdere temporaneamente le proprie tracce.

Le pattuglie, supportate da una seconda autoradio intervenuta sul posto, hanno proseguito le ricerche nella zona. Attraverso accertamenti successivi e controlli su altri veicoli in transito, gli agenti sono risaliti ai parenti dell’intestatario dell’auto, un 41enne di Giugliano, individuandone così il domicilio, diverso dalla residenza. Giunti presso l’abitazione, i poliziotti municipali hanno trovato la Fiat Panda nel cortile e identificato l’uomo, che è risultato essere anche il proprietario del veicolo.

Sequestrato un coltello

Durante il controllo, all’interno dell’auto è stato rinvenuto un coltello da cucina con lama di 10,5 centimetri e manico in legno, custodito in un portadocumenti nella portiera lato conducente, senza che fosse fornita una valida giustificazione per il possesso. Il 41enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e per gli altri reati ravvisabili. Il coltello è stato posto sotto sequestro penale, mentre al conducente sono state contestate sanzioni per oltre mille euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente.

Dal Comando di Polizia Municipale fanno sapere che si tratta del terzo episodio analogo negli ultimi mesi: in precedenti casi, due motociclisti e un automobilista erano stati denunciati per non aver ottemperato all’alt e per essersi dati alla fuga. In tutte le circostanze i responsabili sono stati identificati grazie alle attività investigative immediate e anche con l’ausilio delle immagini di videosorveglianza