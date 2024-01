Il Segretario Metropolitano del Partito Democratico, Giuseppe Annunziata, ha annunciato la nomina di Francesco Dinnacci come Responsabile per il Congresso del Circolo PD di Giugliano in Campania. Questa decisione è stata presa in seguito alle dimissioni del Segretario e del Presidente del Circolo.

Nella lettera con cui Annunziata annuncia il nuovo compito a Dinnacci, il segretario riconosce come Giugliano sia la città più vasta e importante dell’area metropolitana di Napoli dal punto di vista politico ed amministrativo. Attenzione ancora maggiore richiede la città anche perché guidata guidata dal Partito Democratico con il Sindaco Nicola Pirozzi.

La Complessa Situazione del Circolo PD Giugliano

“A seguito delle dimissioni del Segretario e del Presidente del Circolo di Giugliano si è venuta a determinare una situazione politica ed organizzativa alquanto complessa al suo interno, con un conseguente stallo delle sue attività” scrive Annunziata.

“A fronte di questa situazione, in una prima fase – prosegue – sono intervenuto nominando un mio delegato: Enzo Serio, dirigente di riconosciuta esperienza ed equilibrio, con il compito di seguire le attività del circolo e verificare la realizzazione di un percorso condiviso per giungere ad un rilancio delle attività del circolo locale”.

“Nonostante l’impegno espletato in modo egregio da parte di Enzo Serio, rilevato che dal gruppo dirigente locale non è pervenuta una adeguata soluzione politica unitaria o largamente condivisa per la direzione del circolo, si rende, quindi necessario, la nomina di un responsabile al fine di accompagnare politicamente ed organizzativamente il circolo di Giugliano in questa sua complessa fase politica ed organizzativa” rileva Annunziata.

Con fiducia nel generoso impegno e nella riconosciuta capacità di iniziativa di Francesco Dinnacci, il Segretario Metropolitano guarda a questa nuova fase come un’occasione cruciale per consolidare la posizione del Partito Democratico nel territorio di Giugliano in Campania. “Questo nuovo punto di partenza rappresenta un’opportunità per ribadire il ruolo di guida politica del centro sinistra che il Partito Democratico deve svolgere nel territorio. La complessità e la delicatezza del lavoro richiederanno il coinvolgimento unitario di tutti i democratici presenti nella città di Giugliano” conclude.