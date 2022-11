Giugliano e dopo un’importante ristrutturazione, è pronto per essere venduto ed abitato. Parliamo di uno storico fabbricato, situato in via Aviere Mario Pirozzi, proprio nel cuore della È tra i palazzi più belli presenti sul territorio die dopo un’importante ristrutturazione, è pronto per essere venduto ed abitato. Parliamo di uno storico fabbricato, situato inproprio nel cuore della Terza città della Campania.

Giugliano, nato agli inizi del ‘900 tra storia e leggenda: palazzo liberty in vendita

A pubblicare l’annuncio di vendita è l’agenzia Empire Immobile che, sui social, descrive minuziosamente tutte le caratteristiche di questo gioiello architettonico. Costruito probabilmente nei primi anni del ‘900, l’antico edificio conserva alcune marmette e rifiniture d’epoca, tipiche dello stile “Liberty” italiano, e il suo costo è stato fissato a 450mila euro.

Il palazzo, alto oltre 4 metri, affaccia su due arterie stradali – via Aviere Mario Pirozzi e via Aniello Palumbo – che incrociandosi ricordano la particolare forma del “tricorno del prete“. Secondo la leggenda, spiega l’agenzia immobiliare, l’edificio sarebbe stato costruito per un ecclesiastico, la cui storia però resta un mistero.

All’esterno, grazie agli interventi di ristrutturazione conclusisi di recente, le pareti sono di colore grigio chiaro con rifiniture dello stesso colore, ma di due-tre toni più scuri; le imposte, così come le ringhiere dei balconi a loggia, sono invece di un verde acceso ed intenso. Ma a catturare l’attenzione del visitatore è il portone in legno scuro con arco sovrastante.

Gli interni

Si parte dal piano seminterrato, dove è stata realizzata una cantina. A salire, si arriva al piano terra con un’altezza interna di 4,50 metri. “Il primo piano ospita un appartamento padronale – si legge nel post dell’agenzia immobiliare – mentre il secondo piano presenta un sottotetto recuperabile e un terrazzo dal quale tramite scala a chiocciola si raggiunge un secondo terrazzo belvedere”, conclude Empire Immobiliare.