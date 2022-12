È una città sotto shock quella di Giugliano per la morte di Antonio Civiletti, 38enne venuto a mancare nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 dicembre. Antonio stava giocando a padel con un gruppo di amici quando, è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio e si accasciato sul campo da gioco.

Giugliano piange un suo figlio: Antonio muore mentre giocava a padel

Il giovane, molto conosciuto in città, è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio mentre giocava a padel con degli amici. Antonio è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il malore è stato fulminante e non gli ha lasciato scampo.

Increduli amici e parenti che, appresa la tragica notizia, sono accorsi al nosocomio giuglianese. Antonio era un avvocato e negli ultimi anni è stato un attivista del Movimento 5 Stelle.

Sono già a decine i messaggi lasciati sulla bacheca del 38enne: ” Non può essere vero. Me l’hanno appena detto, ho sbirciato la tua bacheca…Non posso credere sia vero….”, scrive Maria Rosaria. E poi ancora: ” Ho il cuore spezzato. Antonio eri pura vita, simpatia, eri una persona intelligente eri luce eri amore, eri più di un amico, eri famiglia. Questa notizia mi ha distrutto, ancora non posso crederci. Eri famiglia per me e ti amavo con tutto il cuore. Mi mancherai tanto, mi mancheranno i nostri discorsi, mi mancherà vederti quando tornerò a Giugliano. Sono lontana, ma il mio cuore e le mie preghiere vanno a tua mamma, tuo padre, tuo fratello le tue sorelle e i tuoi nipoti, cugini e tutta la tua famiglia che tanto adoravi. Ciao Antonio, salutami mio padre che sono certa ti accoglierà a braccia aperte,” scrive Adelaide.