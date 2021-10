E’ in corso l’installazione di una nuova antenna 5g a Giugliano. L’impianto per la telefonia mobile sorge in via Selva Piccola, poco distante da diverse abitazioni e ad alcune centinaia di metri da un complesso di scuole. Lavori prelimininari in corso già da alcuni giorni che stavano preoccupando i residenti, scesi poi in strada stamattina per protestare alla vista dei pali che formeranno a breve l’antenna.

Giugliano, montata antenna 5G: scatta la protesta dei residenti

Sul posto sono così intervenuti carabinieri e polizia municipale. Gli agenti hanno acquisito di nuovo documenti e autorizzazioni del cantiere. Al momento non sarebbe però emersa nessuna irregolarità, visto che questi lavori in città avvengono in una situazione di vuoto normativo a livello comunale.

A Giugliano manca infatti un regolamento che indichi zone e distanze per questi dispositivi. Doveva essere predisposto già negli anni scorsi dall’ufficio ambiente, dopo le polemiche per un’altra antenna in via Innamorati, ma non e’ stato ancora fatto. Tra i residenti di via Selva Piccola resta quindi la tensione e la preoccupazione.