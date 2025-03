“Chi non è più in carica non può organizzare eventi o rilasciare dichiarazioni a nome del Movimento 5 Stelle”. Così in una nota il coordinatore regionale Salvatore Micillo replicando, seppur senza nominarlo, alle parole di Salvatore Pezzella ai microfoni di Teleclubitalia.

Giugliano. Micillo “frena” Pezzella ma lui rilancia evento in piazza

L’ex consigliere comunale e metropolitano, infatti, poche ore prima si era detto non d’accordo sull’appoggio alla ricandidatura di Nicola Pirozzi, definendolo “uomo solo al comando” in questi anni, invitando i cittadini domenica in piazza per avviare un nuovo percorso con le forze civiche della città.

Per Micillo, però, un comportamento non autorizzato che “lede l’immagine e la credibilità del movimento” che sta organizzando una serie d’incontri per discutere i prossimi passaggi cruciali che la città deve compiere. “Conosco bene le regole e so che le decisione le prendono i vertici, ovvero Micillo, Auriemma e Castellone” spiega Pezzella. “Invito Micillo ed altri – aggiunge l’ex consigliere – ad ascoltare bene l’intervista. Ho parlato come iscritto ma ovviamente non a nome di tutto il movimento”. Confermato però l’incontro di domenica in piazza.

“Invito tutti a partecipare domenica in piazza Gramsci – rilancia Pezzella – per riunire le forze sane della città e discutere apertamente del futuro per il bene di Giugliano”.