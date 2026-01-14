Giugliano-Melito. Via Signorelli, discarica a cielo aperto: beccato sversamento illecito. Necessarie telecamere

Incurante della nostra presenza, della nostra telecamera ecco uno degli incivili mentre getta rifiuti in via Signorelli. Siamo stati sulla rotatoria tra Giugliano e Melito per registrare un servizio di denuncia sulla discarica a cielo aperto che c’è a due passi dalla metropolitana e mentre eravamo sul posto abbiamo beccato uno sversamento in diretta. Due uomini in un furgone che accostano e gettano un sacco contenente rifiuti di vario genere. A testimonianza di quanto può essere semplice identificare gli incivili.

Non si tratta di un singolo episodio, ma di un vero e proprio sversamento continuo. I rifiuti vengono gettati senza alcun controllo, creando non solo un problema ambientale ma anche un rischio per la salute pubblica. Un biglietto da visita indegno per una zona attraversata ogni giorno da automobilisti e residenti.

E la situazione non migliora nemmeno a pochi metri dalla metropolitana di Giugliano. Cosa potrebbe risolvere il problema? L’installazione di telecamere, occhi elettronici che catturino targhe e volti degli incivili che rendono un immondezzaio la città.