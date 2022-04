GIUGLIANO. Le parole del consigliere Pezzella in consiglio comunale continuano a far discutere. L’esponente del Movimento 5 stelle ha detto in aula che “nella maggioranza ci sono mele marce”.

Parole che non sono passate inosservate e di cui si continua a parlare negli ambienti politici giuglianesi.

Giugliano, le reazioni alle parole di Pezzella

A commentare è il consigliere di minoranza Luigi Sequino: “Quello che è assordante per l’ennesima volta è il silenzio del sindaco che anche su questa ennesima uscita del consigliere Pezzella mantiene il silenzio. Lascia passare, non commenta, ma c’è necessità di fare chiarezza. Per fortuna Pezzella ha precisato che le mele marce sono all’interno della maggioranza. E’ assordante sì il silenzio del sindaco ma anche del resto della maggioranza”.

Dal centrodestra Paolo Liccardo così commenta: “La mancata rappresentanza allargata in città metropolitana da parte dei candidati giuglianesi è senza dubbio un’occasione mancata, l’ho ribadito anche durante l’ultimo consiglio comunale – dice -. Su questo tema il collega Pezzella mi trova assolutamente d’accordo. Occasioni, fondi, programmazione e opportunità che questa città dovrà difendere con i denti non potendo vantare un’ampia rappresentanza che il solo consiglio comunale avrebbe potuto esprimere. Non posso seguirlo invece su quelle che lui definisce “mele marce”. È chiaro che c’è qualche dissapore di troppo in maggioranza e credo che le sue parole facciano riferimento ad accordi mancati, di cui però non sono a conoscenza. È un problema intestino alla maggioranza che spero quanto prima trovi chiarezza e soluzione. Si dica chiaramente qual è il problema, i dissapori non fanno mai bene, non solo alla tenuta del consiglio comunale ma soprattutto ad un clima nel quale è possibile costruire e lavorare per la città che tutti, indistintamente, rappresentiamo”.

Per il consigliere di minoranza Paolo Conte “sono espressioni usate dal M5S che gettano ombre su questa Amministrazione, di cui sono parte della stessa maggioranza. In Aula consiliare il gelo ed invece di indignarsi, ipocrite “dichiarazioni d’amore”. Siamo preoccupati e spero che si faccia chiarezza” commenta.