Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario. Questa volta a Giugliano. A pagarne le conseguenze un noto medico di base, picchiato a calci e pugni in faccia dal paziente per un certificato.

Giugliano, medico di base preso a calci e pugni nel suo studio

L’episodio è avvenuto nello studio del dottore. A denunciarlo, tramite un post pubblicato su Facebook, l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, presieduta da Manuel Ruggiero. Il medico sarebbe stato aggredito al culmine di un diverbio e poi soccorso dagli altri pazienti che erano presenti nello studio. Sarebbe arrivata un’ambulanza del 118, che avrebbe trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giuliano.

Sul posto sarebbero poi intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano per i rilievi del caso. Secondo l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, alla base del pestaggio ci sarebbe un certificato. Si tratterebbe della 17esima aggressione contro il personale sanitario, medico-infermieristico, avvenuta a Napoli nel 2023: “Aggredito un collega medico di medicina Generale nel suo studio – si legge nel post -. Il motivo sarebbe perché il medico del Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli non ha redatto il certificato sistema Ts ed il paziente ha aggredito il collega con pugni e calci al volto. Il collega è stato soccorso dagli altri pazienti e portato in Ps tramite 118. Attualmente al suo studio ci sono i militari dell’Arma”.